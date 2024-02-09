Ким Кардашьян закрутила серьезный роман

Стало известно имя таинственного бойфренда Ким. Ким Кардашьян переживает серьезный роман LEGION-MEDIAС тех пор как в феврале 2021-го Ким Кардашьян объявила о разводе со своим мужемКанье Уэстом, она успела пережить пару романов.