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Текущий миропорядок прекратил свое существование

Текущий миропорядок прекратил свое существование

В "европейском саду Борреля" запахло жаренным."Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции.

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