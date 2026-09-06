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Уиткофф выразил надежду на переговоры по Украине в трехстороннем формате

Уиткофф выразил надежду на переговоры по Украине в трехстороннем формате

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф по итогам переговоров в Киеве выразил надежду на возобновление переговоров по урегулированию конфликта в трехстороннем формате с участием Украины, России и США.

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