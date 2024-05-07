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«Прожорливые помощники»: 10 вещей в доме, на которые вы тратите больше всего электроэнергии

«Прожорливые помощники»: 10 вещей в доме, на которые вы тратите больше всего электроэнергии

«Прожорливые помощники»: 10 вещей в доме, на которые вы тратите больше всего электроэнергии Алёна ЮрьеваКаждый день мы пользуемся различными бытовыми приборами, не всегда задумываясь о том, сколько энергии они потребляют.

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