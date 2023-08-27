Самые реалистичные версии, доказывающие, что Пригожин (возможно) жив. Факт №1 Несмотря на то, что произошло опознание, генетической экспертизы не было, потому что все родственники вдруг оказались не в России.
Погиб ли Пригожин? Шесть фактов опровергающих это...
Комментарии
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Кошмар
Весьма кровожадная версия получается.
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13 час.
N
Nata
Собака брешет - ветер носит. Кто бы ни погиб - это погибли люди. И топтаться на костях уже хватит. Горе ходит кругами и не стоит диаметр этих кругов расширять.
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13 час.
Гурбангулы
Автор, дай разок затянуться!
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8 час.
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