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Регион 29

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Глава администрации Северодвинска взял лопату и убирает улицы

В городе корабелов продолжают борьбу с последствиями снегопада, который и сегодня не сбавляет оборотыВ городе корабелов продолжают борьбу с последствиями снегопада, который и сегодня не сбавляет оборотыСейчас на улицы Северодвинска выведена все дорожная техника, сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Игорь Арсентьев.

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