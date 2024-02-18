Глава администрации Северодвинска взял лопату и убирает улицы

В городе корабелов продолжают борьбу с последствиями снегопада, который и сегодня не сбавляет оборотыВ городе корабелов продолжают борьбу с последствиями снегопада, который и сегодня не сбавляет оборотыСейчас на улицы Северодвинска выведена все дорожная техника, сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Игорь Арсентьев.
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