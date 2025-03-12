Расчеты БПЛА "Молния-2" разгромили пункт боевиков и бронетехнику в зоне СВО

Минобороны РФ Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния-2" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт размещения боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) в ночное время.
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