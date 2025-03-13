Курская область. «Ну и что ты молчишь? Опять «по словам знающих людей или некоторых источников»? Операция уже началась.
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Курская область. «Ну и что ты молчишь? Опять «по словам знающих людей или некоторых источников»? Операция уже началась.
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