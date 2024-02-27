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Рейс «Астана – Актау» задержали из-за пожара в аэропорту

Рейс «Астана – Актау» задержали из-за пожара в аэропорту

Пожар произошел в международном аэропорту Астаны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Так, 27 февраля в 06:50 часов поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны.

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