Мошенники в Рязани действуют от имени больницы

Рязанцы начали получать сообщения с фейковой страницы поликлиники городской больницы № 4. Речь якобы идет об уточнении данных о прикреплении к медучреждению.
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