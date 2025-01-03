Орловская область вступила в 2025 год с тяжёлым мусорным багажом прошлых лет

Одним из главных событий 2024 года в Орловской области стали бесконечные проблемы с вывозом мусора. Вопреки увещеваниям властей, ручному управлению губернатора и бесконечному вниманию депутатов проблема не решается.
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