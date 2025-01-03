Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ника
    "Кампус", это не в России. В России называется, студенческий городок.Зелёный Дракон ис...
  • Татьяна Гусева
    Нафиг вообще в ЗАГС ходить?!В Орловской облас...
  • Татьяна Гусева
    Слава богу, что уничтожили! Спасибо нашим ПВО!Два беспилотника ...

Орловская область вступила в 2025 год с тяжёлым мусорным багажом прошлых лет

Орловская область вступила в 2025 год с тяжёлым мусорным багажом прошлых лет

Одним из главных событий 2024 года в Орловской области стали бесконечные проблемы с вывозом мусора. Вопреки увещеваниям властей, ручному управлению губернатора и бесконечному вниманию депутатов проблема не решается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх