Магазинная винтовка Курчевского

Этот поистине уникальный образец отечественной конструкторской мысли и художественного оформления с серийным заводским номером 017 под экспериментальный советский патрон 5,6×35 из экспозиции музея «Ижмаша» известен в единственном экземпляре.
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