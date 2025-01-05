Русская армия подступает к Купянску: бои в Харьковской области усиливаются

В Харьковской области продолжаются интенсивные бои. Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации региона, сообщил о сокращении расстояния до Купянска и возможном окружении других населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии