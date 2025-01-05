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Русская армия подступает к Купянску: бои в Харьковской области усиливаются

Русская армия подступает к Купянску: бои в Харьковской области усиливаются

В Харьковской области продолжаются интенсивные бои. Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации региона, сообщил о сокращении расстояния до Купянска и возможном окружении других населенных пунктов.

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