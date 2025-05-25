Сайга Калашматовна. Мой опыт владения

В настоящее время я владею карабином Сайга-МК 7,62х39, исп. 033. Я использую этот карабин для учебной стрельбы и в качестве предохранительного при охоте на медведя с однозарядным ружьем МР-121 308 калибра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии