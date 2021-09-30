Токаев поблагодарил Путина за помощь Казахстану в период пандемии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время проходящего в онлайн-формате пленарного совещания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ выразил благодарность Российской Федерации за помощь во время эпидемии вируса Covid-19.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время проходящего в онлайн-формате пленарного совещания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ выразил благодарность Российской Федерации за помощь во время эпидемии вируса Covid-19.
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