Нефронтовые сильно уставшие

Вот именно, чиновники думают только о своей шкуре! Вот это народу очень не нравиться. Сожгли нашу стратегическую авиацию и что, кто из чиновников ответил? Почему это могло случиться? В каком состоянии наша оборона? За что они получают миллионные зарплаты?

Игорь Кузнецов

Всё правильно, военное противостояние на Украине было неизбежно именно с Западом, это понимали и как могли готовили контрактную армию, однако пришлось ещё объявить ограниченную мобилизацию. Можно бысто победить, но как "поставить под ружьё" 4-5 миллионов солдат? Экипировать, обучить, вооружить и... потерять каждого пятого. Тогда просто "голыми руками" можно будет "победителей" взять разделив Россию на 10 губерний.