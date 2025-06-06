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Нефронтовые сильно уставшие

Нефронтовые сильно уставшие

Не от боёв, нет. И не от тяжкой работы «Всё Для Фронта!». Всё обычно, по труд.кодексу, выходные-праздники… И не от лишений тоже, сыты-одеты.

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Комментарии
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Владимир Соколов
и там противника закидать шапками! 😂
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7 час.
АМ
Александр Мишин
Вот именно, чиновники думают только о своей шкуре! Вот это народу очень не нравиться. Сожгли нашу стратегическую авиацию и что, кто из чиновников ответил? Почему это могло случиться? В каком состоянии наша оборона? За что они получают миллионные зарплаты?
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5 час.
Игорь Кузнецов
Всё правильно, военное противостояние на Украине было неизбежно именно с Западом, это понимали и как могли готовили контрактную армию, однако пришлось ещё объявить ограниченную мобилизацию. Можно бысто победить, но как &quot;поставить под ружьё&quot; 4-5 миллионов солдат? Экипировать, обучить, вооружить и... потерять каждого пятого. Тогда просто &quot;голыми руками&quot; можно будет &quot;победителей&quot; взять разделив Россию на 10 губерний.
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2 час.
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