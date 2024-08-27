В сквере Мира в Калуге убрали 43 сухих дерева

Работы по вырубке сухих деревьев в сквере Мира завершились. Как рассказал начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Серяков, из сквера убрали 43 аварийных дереваРаботы по вырубке сухих деревьев в сквере Мира завершились.