В сквере Мира в Калуге убрали 43 сухих дерева

Работы по вырубке сухих деревьев в сквере Мира завершились. Как рассказал начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Серяков, из сквера убрали 43 аварийных дереваРаботы по вырубке сухих деревьев в сквере Мира завершились.
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