Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо

Семен Семеныч

Для чего они нам нужны? Чтобы стрелять нам в спину? Вам что мало тех армян, что уже живут в России? Я хочу видеть в открытом доступе статистику по мобилизации. В ней должны быть отражены цифры в процентном отношении к общему количеству проживающих в России национальностей (например: сколько призвано русских, татар, чеченцев и армян с азербайджанцами, и т.д.).