ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Рудых
    По роже  видно, что Кузьминов хохол. Неужели руководству непонятно было, как он себя вёл. Куда смотрели непосредствен...Во всем мире спец...
  • Сергей Кауфман
    За деньги. 882 миллиона призовых."Никто, от никого...
  • Алексей Смирнов
    так они за идею или за деньги?"Никто, от никого...

Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо

Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо

Любят всё-таки журналисты задавать удивительные вопросы - эмоциональные, но максимально не по делу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Литвяк
Достойное по делам своим получают армяне
Ответить
5 час.
Семен Семеныч
Для чего они нам нужны? Чтобы стрелять нам в спину? Вам что мало тех армян, что уже живут в России? Я хочу видеть в открытом доступе статистику по мобилизации. В ней должны быть отражены цифры в процентном отношении к общему количеству проживающих в России национальностей (например: сколько призвано русских, татар, чеченцев и армян с азербайджанцами, и т.д.).
Ответить
3 час.
Иванов
Нах они нужны!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх