Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо
Любят всё-таки журналисты задавать удивительные вопросы - эмоциональные, но максимально не по делу.
Комментарии
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Достойное по делам своим получают армяне
Для чего они нам нужны? Чтобы стрелять нам в спину? Вам что мало тех армян, что уже живут в России? Я хочу видеть в открытом доступе статистику по мобилизации. В ней должны быть отражены цифры в процентном отношении к общему количеству проживающих в России национальностей (например: сколько призвано русских, татар, чеченцев и армян с азербайджанцами, и т.д.).
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