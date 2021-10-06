БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США, чтобы лучше взаимодействовать по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности, говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.