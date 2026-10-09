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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити» предлагал АПЛ ограничиться штрафом за нарушение финансовых правил. Переговоры с лигой провалились (Bloomberg)

« Манчестер Сити » провел предварительные переговоры с АПЛ об урегулировании дела о нарушении финансовых правил, сообщает Bloomberg.

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