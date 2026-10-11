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«Без вреда для экипажа»: США ударили по судну Панамы близ Ормузского пролива

«Без вреда для экипажа»: США ударили по судну Панамы близ Ормузского пролива

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудар по коммерческому судну, которое подозревалось в попытке выйти с грузом из Ирана в обход морской блокады.

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