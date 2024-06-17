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Калужские новости

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Две калужские набережные свяжут разметкой

Две калужские набережные свяжут разметкой

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, на двух калужских набережных – Оки и Яченского водохранилища – обновят разметку для пешеходов и велосипедистовКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, на двух калужских набережных - Оки и Яченского водохранилища - обновят разметку для пешеходов и велосипедистов.

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