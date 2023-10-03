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Как Постряпать Оладьи На Кефире?

Мягкие, толстые, пышные, вкусные, ароматные – именно такими должны быть идеальные оладьи. Вот только у многих хозяек они почему-то получаются плоскими и жирными из-за большого количества растительного масла, в котором они жарятся.

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