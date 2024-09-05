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Путин назвал избирательным и «не очень понятным» решение Парижа об аресте Дурова

Путин назвал избирательным и «не очень понятным» решение Парижа об аресте Дурова

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал избирательным и «не очень понятным» решение Франции об аресте предпринимателя Павла Дурова, так как аналогичными Telegram вещами «грешат» и другие платформы.

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