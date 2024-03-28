Депутаты поддержали предложенный властями Новосибирской области план реализации наказов на 2024 год

Почти 1200 наказов избирателей будут исполнены в 2024 году в Новосибирской области. Они касаются всех самых важных сфер и отраслей: среди них образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, дорожная инфраструктура и многие другие.