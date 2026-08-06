Залужный признал превосходство России и назвал НАТО устаревшим

Украина полностью исчерпала ресурс военных нововведений, а Россия смогла найти эффективное противодействие всем технологиям Киева, заявил в эфире украинского "Пятого канала" бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный .
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