Туск призвал не бояться угроз Трампа о введении пошлин на товары из Евросоюза

Угрозы президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Евросоюза необходимо воспринимать «с беспокойством, но без страха», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении на своей странице в соцсети Х.