Туск призвал не бояться угроз Трампа о введении пошлин на товары из Евросоюза

Угрозы президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Евросоюза необходимо воспринимать «с беспокойством, но без страха», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении на своей странице в соцсети Х.
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