Пушилин назвал знаковым освобождение Соледара и Артемовска

Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково для безопасности и полного освобождения ДНР. В настоящее время важно полностью освободить республику в рамках задач верховного главнокомандующего, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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