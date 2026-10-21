Новинка регулирует яркость от менее 1 до 570 лм и поддерживает голосовые команды Компания Xiaomi представила настольную лампу Mijia Bedside Lamp 3, предназначенную для спальни.
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