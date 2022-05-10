«Локо» выдал матч года и вышиб Казань, а потом закусился с Москвой. Но «Динамо» выгрызло золото

Не только о футболе

Московское Динамо во второй раз подряд стало чемпионом Мужчины. СуперлигаМатч за третье место«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)Финал«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (25:23, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) В качестве разогрева перед финалом прошел матч за третье место между двумя «Зенитами».