Копать грядки осенью или оставить до весны: советуют опытные дачники Ольга ВайленкоС наступлением осени каждый дачник задаётся вопросом: копать ли грядки сейчас или отложить это занятие до весны? Мнения на этот счёт разделяются, но каждый подход имеет свои плюсы и минусы, которые стоит рассмотреть.