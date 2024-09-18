Копать грядки осенью или оставить до весны: советуют опытные дачники Ольга ВайленкоС наступлением осени каждый дачник задаётся вопросом: копать ли грядки сейчас или отложить это занятие до весны? Мнения на этот счёт разделяются, но каждый подход имеет свои плюсы и минусы, которые стоит рассмотреть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии