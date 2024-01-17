Бензема подает в суд на министра внутренних дел Франции

Французский футболист клуба из Саудовской Аравии “Аль-Иттихад” Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией, запрещенной в РФ.
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