Прорыв в исследованиях осознанных сновидений: новые данные из Университета Радбуда

Ученым из Нидерландов удалось провести одно из самых масштабных исследований осознанных сновидений. В статье, опубликованной в престижном журнале Nature Neuroscience, ученые из Центра когнитивной нейровизуализации Дондерса (Donders Center for Cognitive Neuroimaging) при Медицинском центре Университета Радбуда (Radboud University Medical Center) представили уникальные результаты, которые могут изменить наше понимание сознания и сна.