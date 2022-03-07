Поздравление Председателя СК России с Международным женским днем

Дорогие женщины! Сотрудницы Следственного комитета и ветераны следствия! Юные воспитанницы и студентки ведомственных образовательных учреждений! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта! Этот всеобщий праздник в мире отмечают в начале весны, когда все вокруг наполнено теплом и улыбками, олицетворяя прекрасную половину человечества.