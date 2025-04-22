Водолацкий: Киев приказывает спасать наемников ценой жизни украинских бойцов

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что командование Вооруженных сил Украины придает приоритет эвакуации иностранных наемников, даже если это связано с риском для жизни украинских военнослужащих.
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