"Оно обесценилось и сегодня ничего не значит". Леонид Ярмольник о том, почему отказался от звания народного артиста

Актёр Леонид Ярмольник, который известен по таким картинам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" и другим, в передаче "Однажды" на телеканале НТВ объяснил, почему отказался от звания народного артиста.
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