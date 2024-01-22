"Оно обесценилось и сегодня ничего не значит". Леонид Ярмольник о том, почему отказался от звания народного артиста

Актёр Леонид Ярмольник, который известен по таким картинам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" и другим, в передаче "Однажды" на телеканале НТВ объяснил, почему отказался от звания народного артиста.