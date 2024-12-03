Жителей Твери приглашают на презентацию творчества писателя Сергея Гришанина

6 декабря в 12:00 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена состоится презентация творчества писателя из села Кушалино Рамешковского округа Сергея Гришанина «Рассказы мои – чистая правда…» (12+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии