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Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам

Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам

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Комментарии
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Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий,особо обратите внимание на последний абзац. По-моему НАЧАЛОСЬ!
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2 д.
Алексей Горшков
АБСОЛЮТНО ничего против мигрантов не имею! НО (!) &quot;Скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля&quot;! Пока не знающего русского языка ребёнка-мигранта обучать будут, местный ребёнок - УЖЕ знающий язык - не будет развиваться! В итоге - и местный ребёнок будет отставать в развитии! И не приезжие &quot;Джамшуты&quot; в этом виноваты,а НАШИ чиновники! Надо ПЕРЕСМАТРИВАТЬ &quot;Закон о гражданстве&quot; и не раздавать российское гражданство направо-налево! Причём - мало,кто замечает,что оно выдаётся крайне ОДНОСТОРОННЕ - в пользу олигархов и нечистоплотных чиновников, а НЕ ГОСУДАРСТВА !!! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ &quot;НЕ ХОЧУ&quot;,а разновсяческим &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; (да ещё и их родственникам) - практически АВТОМАТИЧЕСКИ !!! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей,в частности - в Прибалтике, я - не националист,но они элементарно ГРАМОТНЕЕ,во всяком случае - русский язык для них родной,и юридически постоять за себя они смогут) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку ужинает - тот её и танцует&quot;! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных и русскоязычных,а на оставшиеся рабочие места брать уже азиатских мигрантов, естественно - не на РАБСКИЕ условия! В общем - если я непонятно объяснил: бороться не с иностранными &quot;Джамшутами&quot; надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ &quot;нащяльника-ма&quot;,организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и &quot;КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ&quot; не в иностранцах,а В НАШИХ !!! Я так думаю: если офигевшие от безнаказанности мигранты УЖЕ АЖ ДО ГУБЕРНАТОРА ДОБРАЛИСЬ - ВСЁ,КРАЙ - проблем &quot;простых людей&quot; &quot;нащальника-ма&quot; ТАКОГО УРОВНЯ ещё не замечали,но РАЗ ИХ СОБСТВЕННЫХ дел это коснулось - ОНИ устроят БЕСПРЕДЕЛ - ТАКОЙ,ЧТО МЫ ЕЩЕ &quot;Джамшутов&quot; и &quot;Равшанов&quot; ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!!
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2 д.
вд
валерий двойнишников
Так все против русских, с 1991 года, когда после переворота к власти пришли проходимцы-либералы!!!, - а, они, как вы знаете на одно лицо и почти одной (вечно недовольной) национальности...
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2 д.

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