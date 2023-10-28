Анастасия Удальцова: Гастарбайтеры попадают в Россию по «серым» схемам, по ним и живут Павел Еськов На фото: депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова Материал комментируют: Анастасия Удальцова В России продолжается рост криминальной активности иностранных граждан, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам
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Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий,особо обратите внимание на последний абзац. По-моему НАЧАЛОСЬ!
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2 д.
Алексей Горшков
АБСОЛЮТНО ничего против мигрантов не имею! НО (!) "Скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля"! Пока не знающего русского языка ребёнка-мигранта обучать будут, местный ребёнок - УЖЕ знающий язык - не будет развиваться! В итоге - и местный ребёнок будет отставать в развитии! И не приезжие "Джамшуты" в этом виноваты,а НАШИ чиновники! Надо ПЕРЕСМАТРИВАТЬ "Закон о гражданстве" и не раздавать российское гражданство направо-налево! Причём - мало,кто замечает,что оно выдаётся крайне ОДНОСТОРОННЕ - в пользу олигархов и нечистоплотных чиновников, а НЕ ГОСУДАРСТВА !!! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших "богатеньких буратинок" - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ "НЕ ХОЧУ",а разновсяческим "Равшанам" и "Джамшутам" (да ещё и их родственникам) - практически АВТОМАТИЧЕСКИ !!! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей,в частности - в Прибалтике, я - не националист,но они элементарно ГРАМОТНЕЕ,во всяком случае - русский язык для них родной,и юридически постоять за себя они смогут) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: "Кто девушку ужинает - тот её и танцует"! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных и русскоязычных,а на оставшиеся рабочие места брать уже азиатских мигрантов, естественно - не на РАБСКИЕ условия! В общем - если я непонятно объяснил: бороться не с иностранными "Джамшутами" надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ "нащяльника-ма",организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и "КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ" не в иностранцах,а В НАШИХ !!! Я так думаю: если офигевшие от безнаказанности мигранты УЖЕ АЖ ДО ГУБЕРНАТОРА ДОБРАЛИСЬ - ВСЁ,КРАЙ - проблем "простых людей" "нащальника-ма" ТАКОГО УРОВНЯ ещё не замечали,но РАЗ ИХ СОБСТВЕННЫХ дел это коснулось - ОНИ устроят БЕСПРЕДЕЛ - ТАКОЙ,ЧТО МЫ ЕЩЕ "Джамшутов" и "Равшанов" ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!!
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2 д.
вд
валерий двойнишников
Так все против русских, с 1991 года, когда после переворота к власти пришли проходимцы-либералы!!!, - а, они, как вы знаете на одно лицо и почти одной (вечно недовольной) национальности...
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2 д.
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