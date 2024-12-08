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  • Юрий С
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Международный аэропорт Дамаска прекратил работу

Международный аэропорт Дамаска прекратил работу

Столица Сирии, Дамаск, полностью перешла под контроль террористов. По данным журналистов телеканала Al Hadath, боевики добрались до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру национального телевидения.

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