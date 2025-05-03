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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Программа мероприятий 9️⃣мая

Программа мероприятий 9️⃣мая 9:00 Благодарственный молебен о даровании Победы; (Часовня Успения Пресвятой Богородицы у здания администрации); 9:45 Акция «Бессмертный полк».

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