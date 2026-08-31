Крымчане могут оформить самозапрет на азартные игры с 1 сентября: как это сделать

С 1 сентября каждый россиянин может установить самозапрет на участие в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах (согласно федеральному закону от 29 декабря 2025 года № 575-ФЗ), пишет"Российская газета".
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