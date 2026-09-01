Путин заявил о минимальном ущербе от ударов ВСУ по судам России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары Вооружённых сил Украины по российским торговым судам нанесли ущерб, составляющий около одного процента ВВП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым