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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников против «Оттавы»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 19:06

«Каролина» уступила канадскому клубу (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  В активе 24-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

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