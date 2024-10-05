Михаил Шеремет: Поздравление с Днём учителя

Поздравление с Днём учителяУчительский труд вызывает особое уважение. В нём заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране.
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