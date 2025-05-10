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«Торжественная атмосфера и глубокие эмоции»: что азиатские СМИ написали о параде Победы

«Торжественная атмосфера и глубокие эмоции»: что азиатские СМИ написали о параде Победы

Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд лидеров государств региона, отметив торжественную атмосферу праздника, а также глубокие эмоции, которые оставил этот день.

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