«Торжественная атмосфера и глубокие эмоции»: что азиатские СМИ написали о параде Победы

Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд лидеров государств региона, отметив торжественную атмосферу праздника, а также глубокие эмоции, которые оставил этот день.