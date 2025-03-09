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Владимирские новости

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Главные новости Владимира и Владимирской области 8 марта

Главные новости Владимира и Владимирской области 8 марта

Главные новости Владимирской области за 8 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Губернатор Александр Авдеев поздравил владимирских женщин с 8 Марта Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

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