Главные новости Владимира и Владимирской области 8 марта

Главные новости Владимирской области за 8 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Губернатор Александр Авдеев поздравил владимирских женщин с 8 Марта Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.