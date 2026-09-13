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Север Пресс

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Косторезы представили жюри работы на конкурсе «Душа Севера» на Ямале

Косторезы представили жюри работы на конкурсе «Душа Севера» на Ямале

На Ямале участники выставки-конкурса «Душа Севера» представили свои работы на суд профессионального жюри.

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