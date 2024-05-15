Прокуратура нашла нарушения после пожара на "Левобережном" полигоне в Новосибирске

Руководителю МУП "САХ" внесено представление, а также возбуждено административное дело.Прокуратурой выявлены нарушения закона в деятельности МУП "Спецавтохозяйство", что привело к возникновению крупного пожара вечером 14 мая.
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