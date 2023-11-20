Назван способ получить деньги с коммунальщиков за повреждение машины

В случае если на автомобиль упало дерево либо снег с крыши, которые нанесли ущерб транспортному средству, а его владелец намерен получить за это компенсацию, в первую очередь следует сделать фото с места происшествия.
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