Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, шел наперекор коллегам из Европы и Соединенных Штатов, о чем Пятому каналу рассказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.