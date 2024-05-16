В Германии заявили, что премьер Словакии Роберт Фицо перешел дорогу ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, шел наперекор коллегам из Европы и Соединенных Штатов, о чем Пятому каналу рассказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии